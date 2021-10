Fußball-Landesliga : Für die VB zählt’s – für den TSC (noch) nicht

Zweibrücken Die beiden Zweibrücker Fußball-Landesligisten kämpfen vor ihren Heimspielen am Sonntag mit Personalproblemen. Während der TSC schon mit einem Auge Richtung Aufstiegsrunde schielt, wollen die VBZ endlich zwei Spiele in Serie gewinnen.

„Langsam gehen die Führungsspieler aus. Die Erfahrung fehlt uns im Moment. Ich werde am Sonntag wohl eine sehr junge Mannschaft auf den Platz schicken“, hadert TSC-Trainer Peter Rubeck. Ein Lichtblick sei, dass die große Grippewelle der vergangenen Wochen wohl überstanden sei. Abgesehen von Tüllner waren Stand Mittwoch die zuvor erkrankten Spieler wieder einsatzbereit. Dennoch will Rubeck in dieser Phase der Saison bei angeschlagenen Spielern kein Risiko eingehen. „In den nächsten Spielen warten Bundenthal und Hauenstein, da brauchen wir alle Mann fit“, sagt der Trainer. Die Partien gegen den Dritten und Vierten sind für Zweibrücken nämlich ungleich wichtiger als das Spiel gegen Eppenbrunn. Denn in die Aufstiegsrunde, für die sich die ersten Vier qualifizieren, werden nur jene Punkte übernommen, die gegen Gegner erzielt wurden, die ebenfalls in die Aufstiegsrunde eingezogen sind. Beim Vorletzten Eppenbrunn wird das vermutlich nicht der Fall sein. Was Rubeck ein wenig wundert: „Eigentlich müssten die viel besser dastehen. Das ist eine fußballerisch richtig gute Mannschaft. Das Ergebnis im Hinspiel (4:0 Anm.d.Red.) ist auch ein bis zwei Tore zu hoch ausgefallen.“ Auch weil bei seiner Mannschaft aufgrund der vielen Ausfälle der letzten Wochen einige Automatismen verloren gegangen seien, werde die Partie am Sonntag kein Selbstläufer. „Ich muss sehen, welches System wir am Wochenende überhaupt spielen werden“, orakelt Rubeck.