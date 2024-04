Triathlon Stillstand ist für Oliver Spurzem ein Fremdwort

Sein Auftaktrennen bestreitet Spurzem, der bereits für die Halbdistanz-WM im Dezember in Neuseeland qualifiziert ist, Ende Mai über die Mitteldistanz im Kraichgau. In Baden-Württemberg hatte er vor zwei Jahren Altersklassen-Platz zwei belegt. Die ursprünglich für Juni angesetzte Militär-WM, die in Chile hätte stattfinden sollen, wird zeitlich und örtlich verlegt. Somit steht als nächster Saison-Höhepunkt am 7. Juli der Ironman in Thun auf dem Plan. Hier ging für den Zweibrücker in seinem so erfolgreichen Jahr 2022, in dem er mit einer Zeit von 9:38 endlich auch die ersehnte Zehn-Stunden-Marke auf Hawaii knacken konnte, ein Traum in Erfüllung: In der Schweiz sicherte er sich seinen ersten Altersklassensieg bei einem Ironman. Diesen Erfolg würde Spurzem nur zu gerne wiederholen. Mit dem Ziel, hier damit auch die Hawaii-Quali zu meistern.