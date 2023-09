Zweibrücker Triathlet Oliver Spurzem „Grundaggressivität“ pünktlich zur WM zurück

Zudem kann Spurzem das Rennen am Sonntag über die insgesamt 226 Kilometer (3,86 schwimmen, 180,2 auf dem Rad, 42,195 laufen) ohne großen Druck angehen. Denn eigentlich hatte er diese WM in diesem Jahr gar nicht auf dem Plan. Nach der so kräftezehrenden wie erfolgreichen Saison 2022, in der der Zweibrücker neben dem Altersklassensieg beim Ironman im schweizerischen Thun und Platz zwei beim Ironman in Sacramento endlich auch die ersehnte Zehn-Stunden-Marke (9:38 Std.) auf Hawaii knacken konnte, wollte er die Strapazen rund um die WM auf der Vulkaninsel 2023 auslassen. Der 46-Jährige verzichtete zunächst auf seinen Startplatz. Nach der Verlegung nach Nizza kamen nachträglich allerdings nochmal Einladungen – und Spurzem nahm diese an. Der Ironman France, der ebenfalls in Nizza ausgetragen wird, „stand sowieso auf meiner To-do-Liste. Nicht unbedingt für dieses Jahr, aber jetzt ist es eben so gekommen. Die WM nehme ich nun mit“.