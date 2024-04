Fußball-Zweitligist 1. FC Kaiserslautern Mit schlaflosen Nächten, aber ohne Angst

Der harte Abstiegskampf in der 2. Fußball-Bundesliga zieht auch an Trainer-Routinier Friedhelm Funkel nicht spurlos vorbei. „Ich habe in den letzten Tagen öfter schlaflose Nächte gehabt, weil mir das sehr nahe geht“, verriet der sonst stets so gefasste Coach des 1. FC Kaiserslautern am Samstagabend im „Aktuellen Sportstudio“ des ZDF. Am Abend zuvor hatte der 70-Jährige mit den Roten Teufeln eine ganz bittere 1:2 (1:0)-Niederlage bei der SpVgg. Greuther Fürth einstecken müssen. Sein Team kassierte erst in der Nachspielzeit den entscheidenden zweiten Gegentreffer. „Aufgrund des späten Gegentores war es eine unglückliche Niederlage. Gegen Osnabrück hatten wir dieses Glück auf unserer Seite, als wir in der Nachspielzeit das 3:2 gemacht haben“, sagte Funkel nach dem Spiel am Freitagabend. FCK-Kapitän Jean Zimmer konnte die Niederlage „nur schwer“ in Worte fassen. „In der ersten Halbzeit haben wir noch ordentlich verteidigt. Nach einer 1:0-Führung ist das wieder bitter und enttäuschend. Die letzten Spiele zeigen, dass wir es können, wir bekommen es derzeit aber nicht 90 Minuten über die Zeit. Der Lucky Punch am Ende ist extrem bitter und tut weh. Ich hoffe, nach der Enttäuschung heute haben wir ab morgen eine Jetzt-erst-recht-Aufbruchstimmung.“ Die die Pfälzer nach dem 1:2, durch das sie fünf Spiele vor Schluss mit 29 Punkten auf Platz 17 festhängen, bitter nötig haben. Der FC Magdeburg (33 Pkt) ist nach dem 2:2 am Sonntag gegen den Hamburger SV nun bereits vier Zähler weg, Wehen Wiesbaden (0:2 gegen Düsseldorf) und Eintracht Braunschweig (0:0 gegen Hannover) liegen mit je 31 Zählern als 14. und 15. gerade noch über dem Strich, mit ihnen punktgleich folgt Hansa Rostock auf Relegationsrang 16.