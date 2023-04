Fußball-Zweitligist 1. FC Kaiserslautern Vor voller Hütte gegen „gefühlten Bundesligisten“

Die ihren Club, „der oben voll dabei ist im Aufstiegsrennen“ auf dem Betze anpeitschen werden. „Wir wissen schon, was uns da erwartet. Und was wir selber abliefern müssen – wir müssen zu 100 Prozent auf Sendung sein“, fordert Schuster. In jeder einzelnen Sekunde, nach schnell ausgeführten Standards wie nach Einwürfen – und das über die gesamte Spielzeit. Anders als zuletzt beim 0:1 in Braunschweig. „Wir müssen gegen Hamburg physisch alles in die Waagschale werfen, sauber verteidigen und mit Mut nach vorne spielen, um einen guten Fußballabend für alle Beteiligten zu haben“, betont der 55-Jährige.