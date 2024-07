Fußball-Saarlandliga Der Torwart, der seine Konkurrenz besser macht

Bei den Lila-Weißen steht Luck aber nicht nur zwischen den Pfosten. Er ist in Jägersburg auch für die Ausbildung der Torleute zuständig. Mit dem FSV wird er in der neuen Saison, die in dieser Woche beginnt, auch auf seinen ehemaligen Verein treffen. Während die Jägersburger in der Saarlandliga in der vergangenen Spielzeit als Tabellendritter am Aufstieg vorbeischrammten, stieg die Palatia als Verbandsliga-Meister in die höchste saarländische Spielklasse auf.