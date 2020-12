Stolze Ausbeute : Wenn der Stürmer zweimal klingelt

Martinshöhe Auch dank Torjäger Jonas Schmidt spielt Aufsteiger SV Martinshöhe in der A-Klasse eine starke Saison. Der 31-Jährige, der in der Jugend zusammen mit Bundesliga-Profi Patrick Hermann auf dem Feld stand, gibt sich meist nicht nur mit einem Treffer zufrieden.

Jonas Schmidt weiß, wo das Tor steht. Wenn der Stürmer vom SV Martinshöhe auf dem grünen Rasen steht, klingelt es im Tor des Gegners. Und das meistens mehr als einmal. 2018 wechselte der heute 31-Jährige vom SC Winterbach zum damaligen B-Klasse-Team Martinshöhe – und traf seitdem in 53 Spielen 69 Mal ins Schwarze. Gleich in seiner Premierensaison markierte Schmidt 30 Treffer in 28 Spielen. In der darauf folgenden Runde waren es erneut 30 Tore. Allerdings in nur 18 Partien. Denn die Spielzeit wurde wegen Corona abgebrochen. Gewertet wurde die Saison dennoch – und Martinshöhe stieg als Tabellenzweiter in die A-Klasse Pirmasens/Zweibrücken auf. Und auch eine Etage höher trifft Schmidt in der Gruppe West beinahe nach Belieben. In den sieben Partien vor der erneuten Unterbrechung trug er sich neun Mal in die Torschützenliste ein. Die 30 Tore-Marke ist für Schmidt aber nicht das Ende der Fahnenstange. Sein Rekordwert datiert aus der Saison 2015/16. Nach 32 Partien standen sagenhafte 56 Treffer zu Buche.