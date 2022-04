Fußball-Verbandsliga : Auf Nachholspiel folgt Topspiel

Palatia-Trainer Patrick Gessner ärgerte sich über die Niederlage in Merchweiler. Foto: Hagen/Markus Hagen

Limbach Fußball-Verbandsligist Limbach verliert in Merchweiler. Jetzt wartet Titelaspirant Ballweiler.

Mit einer 0:1-Niederlage im Gepäck ist Fußball-Verbandsligist FC Palatia Limbach von seinem Nachholspiel am Mittwoch beim SV Merchweiler zurückgekehrt. „Die Niederlage war total unnötig“, ärgerte sich Limbachs Trainer Patrick Gessner. Unnötig war vor allem das entscheidende Gegentor in der 86. Minute. Eine Rückgabe auf Palatia-Schlussmann Philipp Luck geriet zu kurz, Merchweilers Jean-Marc Hemmer nahm das Geschenk dankend an und erzielte das Tor des Tages. Davor hatte die ersatzgeschwächte Palatia durch Tim Mohr und Christopher Dahl die besseren Chancen gehabt.