Tischtennis 2. Pfalzliga : SVM-Routiniers erteilen Vinningen Lehrstunde

Mörsbachs Uli Klicker (hinten) bezwang Jonas Greiner in drei Sätzen. Klicker präsentierte sich im Entscheidungsspiel um den Aufstieg in überragender Form. Foto: Martin Wittenmeier

Mörsbach Die Tischtennisspieler des SV Mörsbach haben das Entscheidungsspiel um den Aufstieg gegen die TTA KASCH Vinningen mit 9:2 gewonnen und schlagen in der nächsten Saison in der 1. Pfalzliga auf. Vor allem Uli Klicker überrage im Duell „Lehrer gegen Schüler“.

Ein Unbeteiligter hätte am Sonntag in der Sporthalle des SV Mörsbach auf den ersten Blick den Eindruck gewinnen können, einem Tischtennisspiel zwischen Schülern und Lehrern beizuwohnen. Auf der einen Seite die Gastgeber vom SVM – allesamt Männer im besten Alter – und auf der anderen die Jungspunde von der KASCH Vinningen. Das Wissen, dass das Gästeteam aus der Verbandsgemeinde Pirmasens Land ursprünglich aus der Tischtennisabteilung der Konrad-Adenauer-Schule (KASCH) hervorgegangen ist, dürfte den ersten Eindruck sogar noch verstärkt haben. Auf den zweiten Blick waren die Vinninger Spieler dem Schüleralter dann aber doch schon ein paar Jährchen entwachsen. Eine Lehrstunde bekamen sie am Sonntag trotzdem erteilt. Von den alten Hasen aus Mörsbach, die das entscheidende Spiel um den Aufstieg in die 1. Pfalzliga mit all ihrer Routine klar mit 9:2 gewannen.

Durch den Erfolg sprangen die Mörsbacher in ihrem allerletzten Saisonspiel noch auf den zweiten Platz. Das ist eigentlich der Relegationsplatz, der ein Entscheidungsspiel um den Aufstieg nach sich zieht. In der „verkürzten“ Saison – der Pfälzische Tischtennisverband hatte entschieden – die Runde schon nach der Hinserie zu beenden, darf auch der Zweite den direkten Gang nach oben antreten.

„Wir haben gehofft – und darauf hingearbeitet“, freut sich Mörsbachs Spieler Peter Stephan. Insbesondere in den letzten 14 Tagen vor dem Spiel hätten er und seine Teamkameraden im Training für den Erfolg „geackert“. Mit dem Aufstieg fand die erneute Corona-Saison, die „nicht immer Spaß gemacht“ habe, ein fulminantes Ende. Denn der Aufstieg der ersten Herrenmannschaft bedeutet einen der größten Erfolge der Mörsbacher Vereinsgeschichte.

Dabei gab der SVM bereits in den Doppeln die Richtung vor. Jörg Krauss und Peter Stephan ließen dem Vinninger Duo André Halinski und Hans-Ludwig Schuster keine Chance. Ohne Satzverlust sicherten sich die Mörsbacher den ersten Zähler im Aufstiegsduell. Deutlich enger war der Erfolg der Mörsbacher Uli Klicker und Uwe Leitheiser, die gegen Jonas Greiner und Jan Breiner in den Entscheidungssatz mussten. Und auch der finale Durchgang ging in die Verlängerung. Mit 14:12 behielten die Gastgeber schließlich hauchdünn die Oberhand. Eine klare Sache war dann wieder Doppel Nummer drei. Mörsbachs Stefan Ruffing und Josef Conrad bezwangen Julian Kofer und Sascha Kochert wieder glatt in drei Sätzen. Beim Stand von 3:0 für die Hausherren war alles angerichtet für die Mörsbacher Aufstiegsparty.

Zumindest kurz sah es so aus, als wollten die Vinninger dieser noch in die Suppe spucken. Mörsbachs Nummer eins, Jörg Krauss, musste sich mit dem mehr als 25 Jahre jüngeren Jan Breiner messen. Krauss gewann zwar die ersten beiden Sätze, musste sich aber noch in fünf Durchgängen geschlagen geben. „Jörg ist sonst der Konstanteste in unserer Mannschaft. Am Sonntag konnte er seine Leistung nicht ganz abrufen“, sagt Stephan. Denn Krauss gab auch sein zweites Einzel an diesem Tag ab. Gegen Jonas Greiner ging es wieder über fünf Sätze. Wieder gingen die ersten beiden Sätze an den Mörsbacher. Und wieder brachte er den Vorsprung nicht ins Ziel.

Doch für die Trendwende reichte das nicht. Denn das Mörsbacher Team sprang für ihre Nummer eins in die Bresche. Der SVM entschied alle anderen sechs Einzel für sich. Vinningens Nummer eins, Jonas Greiner, musste sich dem überragend aufspielenden Uli Klicker geschlagen geben. Der Oberliga erfahrene Mörsbacher machte nach umkämpftem ersten Satz (13:11) in den Durchgängen zwei (11:2) und drei (11:6) kurzen Prozess.

Uwe Leitheiser hatte mit Vinningens Julian Kofer mehr Mühe, bog die Partie nach verlorenem ersten Durchgang aber noch in einen Viersatz-Sieg um. Auch Ruffing benötigte gegen André Halinski vier Sätze zum Sieg. Peter Stephan (3:2 gegen Kochert) und Josef Conrad (3:1 gegen Höllerer) bauten die Führung weiter aus.

Der Gewinn des entscheidenden Punktes war dann dem überragendem Uli Klicker vorbehalten, der Jan Breiner in vier Sätzen das Nachsehen gab.

In der kommenden Spielzeit wollen die Mörsbacher mit ihrer Erfahrung auch die erste Pfalzliga aufmischen. Zur Erfahrung gehört aber auch Realismus. „Dort sind wir Abstiegskandidat“, weiß Stephan. Das Team bleibt in der neuen Saison zusammen. Verstärkungen sind aktuell nicht in Sicht, wobei „ein siebter Mann schon gut wäre“, wie Stephan einräumt. Dann würden die Chancen steigen, dass die Mörsbacher auch in der höchsten pfälzischen Spielklasse noch die eine oder andere Lehrstunde erteilen.