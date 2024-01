Leichtathletik „Der Hammer hebt ab – Timo bleibt am Boden“

Denn als ehrenamtlicher Trainer hat Zimmermann nicht die Zeit, ein Riesentalent wie Port in adäquatem Umfang zu begleiten. „Jörg hat mich so weit gebracht – aber er wäre in Zukunft dann quasi den ganzen Tag nur für mich unterwegs. Wir haben beide entschieden, dass es für mich an der Zeit ist, den Verein zu wechseln. Die ursprüngliche Idee kam dabei von Jörg. Er hat mir geraten, bei Christoph Sahner anzufragen, ob ich mir das in Saarbrücken mal ansehen kann“, erzählt Port. Schon vor etwa einem Jahr trainierte er zeitweise parallel bei beiden Trainern. Seit vergangenem Oktober nur noch bei Sahner. „Gerade was internationale Veranstaltungen angeht, hat er eine große Erfahrung, von der ich profitieren kann“, sagt Port. Der aber betont, auch künftig immer auf das zurückgreifen zu können, was er unter Zimmermann bei der VTZ gelernt hat. „Die Fähigkeit, in mich zu gehen, ruhig und klar im Kopf zu bleiben, auch wenn es mal nicht läuft. Die mentale Stärke – das habe ich von ihm“, sagt Port.