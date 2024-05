Leichtathletik Buena suerte en Perú, Timo Port!

Port nennt in diesem Zusammenhang seinen Konkurrenten Max Baier vom TV Fränkisch-Crumbach, der bei dem Wettkampf am vergangenen Sonntag mit 65,38 Metern Zweiter geworden war. Auch der mit 63,46 Metern drittplatzierte Marius Numrich (SVG GW Bad Gandersheim) sei jederzeit in der Lage „einen rauszuhauen“, sagt Port, der an diesem Wochenende bereits wieder bei den Werfertagen in Halle an den Start geht. „In dieser Woche bin ich einfach froh, dass ich die 69 Meter in der Tasche habe“, sagt der 18-Jährige, der die Zweibrücker Ignaz-Roth-Schule besucht. Doch er ergänzt: „Das sieht nächste Woche schon wieder anders aus. Vor der WM in Lima will ich auch die 70 Meter knacken.“