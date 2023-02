Tennis : Der Marathon-Mann marschiert zum Titel

Tim Stemler vom TC Blau Weiß Homburg hat am Sonntag bei den Tennis-Saarlandmeisterschaften in der Halle den Titel gewonnen. Der 19-Jährige aus Kaiserslautern bezwang nach mehreren harten Matches im Finale auch den topgesetzten Paul-Georg Günther. Foto: Hagen Foto: Markus Hagen

Saarbrücken/Homburg Trotz Rückenproblemen und einem Mammutprogramm hat Tim Stemler vom TC Blau-Weiß Homburg die Tennis-Saarlandmeisterschaften in der Halle gewonnen. Der 19-jährige Kaiserslauterer drehte dabei gleich mehrfach aussichtslos erscheinende Rückstände.

Weiterleiten Drucken Von Markus Hagen und David Benedyczuk

Bei den Tennis-Saarlandmeisterschaften in der Halle sahen die Zuschauer in der Saarbrücker Hermann-Neuberger-Sportschule am finalen Sonntag eine Überraschung. Bei den Männern durfte sich am Nachmittag Tim Daniel Stemler vom TC Blau-Weiß Homburg über den Titelgewinn freuen – nachdem er ab dem Viertelfinale ein kräftezehrendes Marathon-Pensum erfolgreich gemeistert hatte. Im Endspiel bezwang die Nummer drei der Setzliste den topgesetzten Paul-Georg Günther vom Tenniszentrum Sulzbachtal nach einer wilden Achterbahnfahrt mit 6:4, 1:6 und 10:7 im Match-Tiebreak – und freute sich völlig erschöpft über seinen ersten Saarlandtitel bei den Aktiven.

Im ersten Satz vollbrachte Stemler das Kunststück, einen 1:4-Rückstand nochmal umzubiegen. Er agierte nach mäßigem Start zusehends cleverer als sein Gegner Günther, gewann fünf Spiele in Folge, ehe der Rheinland-Pfälzer im zweiten Satz ein wenig dem heftigen Pensum der vorangegangenen Spiele Tribut zollen musste. Nachdem er am Sonntagmorgen bereits im Halbfinale gegen Mike Kessler (TZ Sulzbachtal) beim 6:4, 3:6, 10:7 Extraschichten geschoben und sich auch am Vortag im Viertelfinale ein langes und umkämpftes Duell mit Thomas Burgemeister (TC Limbach) geliefert hatte, zeigte sein Körper eine deutliche Reaktion auf die Strapazen. „Er bekam im zweiten Satz Rückenprobleme. Das war seinem Spiel deutlich anzumerken“, verriet Oberschiedsrichter Guido Fuchs, der auch in die Turnierleitung involvierte Vizepräsident Sport des Saarländischen Tennisbunds (STB). Im entscheidenden Match-Tiebreak war Stemler aber wieder voll da. Er zog auf 8:4 davon, wackelte beim 7:8-Anschluss von Günther nur kurz und sicherte sich nach 1:20 Stunde Spielzeit den Sieg – verdient, wie Fuchs anmerkte: „Er hat eine tolle Energieleistung vollbracht, war absolut der Marathon-Mann, nachdem er bereits im Viertel- und Halbfinale lange Matches spielen musste.“

Der 19-jährige Kaiserslauterer Stemler bestritt seine erste Saarlandmeisterschaft – und machte durch seinen Sieg in der Deutschen Rangliste einen Sprung von Platz 270 auf Rang 235. Der Fachabiturient hatte sich für die Hallentitelkämpfe, bei der 35 Männer an den Start gegangen waren, einiges vorgenommen. „Mein Mindestziel war das Erreichen des Viertel- oder Halbfinals“. In der ersten Runde ließ er dem ungesetzten Misha Wilhelm vom TC Winterbach keine Chance (6:0, 6:2). Auch in der zweiten Runde ließ er gegen Jan Weißing, die Nummer 15 der Setzliste vom TC Oberthal, nichts anbrennen (6:2, 6:2). Dann folgten die Matches, in denen sich Stemler seinen Titel als Marathon-Mann verdienen musste. „Das Halbfinale gegen Mike Kessler war schon eine echte Herausforderung“, sagt Stemler, der dann im Finale zu Beginn recht locker aufspielte. „Das Endspiel war ja schon mehr als ich mir vorgenommen hatte.“

Dann seien ihm im zweiten Satz aber zwischenzeitlich „die Kräfte ausgegangen“, räumt der Kaiserslauterer ein. Deshalb habe er sich entschieden, den Durchgang nach frühem Rückstand mehr oder weniger aufzugeben und seine verbliebenen Körner in den Match-Tiebreak zu stecken. Dort lag er zunächst 1:4 hinten – bog aber auch diesen Rückstand eindrucksvoll um. Der unterlegene Günther wurde zum dritten Mal in Folge Vize-Saarlandmeister.

Tim Daniel Stemler kommt aus einer tennisbegeisterten Familie. Schon im Alter von drei Jahren jagte er dem gelben Filzball hinterher. In der Sommersaison schlägt er eigentlich für den Verbandsligisten TC Weilerbach auf. In der Wintersaison spielt er für Homburg – auch weil er bei diesem mehr Ranglistenpunkte gewinnen kann als bei seinem Heimatverein.

Das vergangene Jahr lief für Stemler richtig erfolgreich. So kam er bei einem internationalen Turnier in Leimen bis ins Halbfinale. Zudem wurde er Vize-Rheinlandmeister und Vize-Rheinland-Pfalz-Meister. Bei dem Sieg bei der Saarlandmeisterschaft gelang der Sprung in der deutschen Rangliste auf Platz 235. Noch in diesem Jahr will Stemler in die Top 200 vorstoßen.

Im Herbst wird Stemler, der in wenigen Wochen sein Fachabitur ablegen wird, Deutschland aber erstmal verlassen. Er hat in Belmont, am College des US-Bundesstaats North Carolina, ein Stipendium erhalten. Nach einem Einführungsjahr wird er dort ein Studium aufnehmen, das die Bereiche Business und Sport verbindet. Tennis wird natürlich auch in den Staaten in der College-Mannschaft gespielt. Gedanken an eine Profi-Karriere hat Tim Stemler er aber nicht. „Tennis gehört zu meinem Leben, ist aber nicht alles.“