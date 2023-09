Kampf um Zweibrücker Stadtkrone BTTF richten Stadtmeisterschaft im Tischtennis aus

Meldungen im Einzel sind bis Freitag, 18 Uhr, möglich. Im Jugendbereich an Sven Molter, Tel. (0172) 88 54 495 oder per E-Mail: sven.molter@t-online.de. Bei den Damen und Herren an Sascha Als, Tel. (0177) 80 54 489 oder per E-Mail: s-als@gmx.de. Doppelmeldungen werden am Turniertag bis 12 Uhr angenommen.