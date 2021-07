LAZ Zweibrücken : Zwei LAZ-Athleten inmitten der nationalen Elite

LAZ-Stabhochspringer Jakob Legner fährt mit dem drittbesten Meldewert zur Junioren-DM. Foto: imago images/Beautiful Sports/BEAUTIFUL SPORTS/B.Hoffmann via www.imago-images.de

Zweibrücken/Rostock Sprinter Thorben Henkel und Stabhochspringer Jakob Legner starten bei der Junioren-DM in Rostock.

Bei der deutschen Meisterschaft der Junioren der Altersklassen (AK) U18 und U20, die seit Freitag in Rostock ausgetragen werden, gehen mit Sprinter Thorben Henkel und Stabhochspringer Jakob Legner auch zwei junge Athleten vom LAZ Zweibrücken an den Start. Beide treten in der AK U18 an.

Henkel ist dabei gleich doppelt gefordert. Bereits am Samstag um 18.15 Uhr beginnt sein Halbfinale (Finale: 19.55 Uhr) über die 200-Meter-Distanz. Die Norm für die nationalen Titelkämpfe hatte er mehrfach geknackt, zuletzt Mitte Juli in Saarbrücken, wo er die 200 Meter in 22,73 Sekunden lief und damit eine neue persönliche Bestzeit aufstellte.

Am Tag darauf steht Henkel dann auch über die 100 Meter im Startblock. Sein Vorlauf beginnt um 12.25 Uhr, das Halbfinale ist für 13.30 Uhr angesetzt, der Endlauf für 14.40 Uhr. Henkels Bestzeit über die 100 Meter (11,27 Sekunden), mit der er die Norm um drei hundertstel Sekunden erfüllte, hatte er erst Mitte Juli beim Laufsportfest in Otterberg aufgestellt.