Tennis Mit Veränderungen in die neue Medenrunde

Das Team um Spielführerin Julia Dieter (LK 3,8), Julia Sapich (LK 5,9), Melanie Schnöder (LK 7,4), Elena Süs (LK 8,4), Nina Seegmüller (LK 10,6) und Alexandra Kloos (LK 11,8) tritt künftig in der Altersklassen-Verbandsliga 30 an. In der Vierer-Klasse strebt der TCA den Aufstieg in die Sechser-Oberliga an. Die junge Elena Bouquet (LK 9,2) rückt in die nun erste Aktivenmannschaft und führt diese nach dem Abstieg aus der Pfalzliga in der A-Klasse an. Zum Auftakt am Sonntag empfangen die Verbandsliga-30-Damen ab zehn Uhr die TSG Flonheim. Die A-Klasse-Frauen müssen zeitgleich bei der SG Kandel/Südpfalz ran. Das zweite Aktiventeam um Spielführerin Christina Fischer bestreitet sein erstes Spiel erst am 14. Mai gegen den TC Neuburg.