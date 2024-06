Zweibrücken/Althornbach Auch Weiß-Blau-Herren gegen Spitzenreiter ohne Chance

Am nächsten dran an einem Punktgewinn für die Zweibrücker war TC-Spitzenspieler Javier Lobos (Leistungsklasse 5,7) beim 4:6 und 6:7 im Einzel gegen Max Amling (LK 1,6) sowie im Doppel an der Seite von Fynn Freyler. Dem Weiß-Blau-Duo gelang beim 5:7, 6:4, 5:10 gegen Jan Werner/Jan Brüggemann der einzige Satzgewinn der Gäste. Alle anderen Duelle gingen mit 2:0 an die Hausherren, die damit den nächsten klaren Sieg feierten.