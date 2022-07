Tennis-Pfalzliga : Das ungewohnte Gefühl der Niederlage

Dennis Koch, Spielertrainer des TC 1987 Zweibrücken, hadert nach sehr starkem Beginn mit seinen Fehlern. Foto: Martin Wittenmeier

Zweibrücken/Althornbach/Maßweiler Tennis-Pfalzliga: TC 1987 unterliegt Ludwigshafen-Oppau 0:6. Althornbachs Frauen übernehmen Spitze. TCA-Herren beenden Runde ohne Punkt.

Dieses Gefühl, als Verlierer vom Platz zu gehen, es war schon seltsam für die Spieler des TC 1987 Zweibrücken. Seit der Neugründung der Herrenmannschaft vor vier Spielzeiten, nach drei Meisterschaften und Aufstiegen in Folge – ohne eine einzige Niederlage – hat es die Mannschaft um Dennis Koch am vorletzten Spieltag der Pfalzliga (Vierer-Teams) erwischt. Und mit 0:6 fiel die Pleite im Topspiel gegen Spitzenreiter TC Ludwigshafen-Oppau am Sonntag deutlich aus.

„Es war ja klar, dass es uns irgendwann mal wieder treffen wird“, sagt Koch und muss zugeben: „Der Gegner war schon extrem stark und einfach zu gut für uns.“ In der bisherigen Runde sei das „auf jeden Fall“ der stärkste Kontrahent gewesen. Dennis Koch ist sich auch sicher, dass sich die sehr jungen Spieler des Tabellenführers im anstehenden Endspiel um die Meisterschaft gegen den nun punktgleich Zweiten SV TA Miesenbach „deutlich“ durchsetzen und den Titel feiern werden.

Im Spitzenduell beim bisherigen Zweiten in Zweibrücken haben die Ludwigshafener einen wichtigen Schritt dorthin gemacht. Die Klarheit der Niederlage war auch bedingt durch die Aufgabe von Marc-Oliver Schließmeyer. Der an Nummer zwei gesetzte Zweibrücker hatte mit Krankheitssymptomen zu kämpfen. „Die Gesundheit steht im Vordergrund“, betont Koch. „Wenn es allerdings schon so losgeht, hast du gegen solch eine Mannschaft keine Chance.“ Denn auch ein Doppel war damit schon hinfällig. Zudem habe Andreas Sutter etwas Pech gehabt. Er kämpfte stark gegen Florian Steiner, hatte schon Satzbälle, musste sich im ersten Durchgang aber doch 5:7 geschlagen geben. Im zweiten Abschnitt hieß es 3:6. Auch Koch hatte Ludwigshafens Nummer eins Leon Emich im Topduell am Rande des Satzverlustes. „Bis zu meiner 4:1-Führung habe ich echt gut gespielt“, erklärt der Spielertrainer. Dann musste er sich im Tiebreak nach 1:20 Stunden allerdings doch knapp mit 6:7 geschlagen geben. „Im zweiten Satz bin ich nicht mehr richtig reingekommen. Es war so heiß und ging echt an die Substanz“, erzählt der Zweibrücker, der mit 2:6 „verdient“ unterlag. Philipp Gober hatte beim 2:6/0:6 gegen Tim Vetter keine Chance. Auch im einzigen Doppel des Tages mussten sich Gober/Sutter mit 4:6 und 1:6 beugen. Doch trotz dieser ersten Niederlage nach über drei Jahren im Spielbetrieb schaut Dennis Koch sehr zufrieden auf die Saison in der Pfalzliga, die der Aufsteiger am kommenden Sonntag mit dem Auswärtsspiel beim Vierten SC Alemannia DJK Maudach beschließt. „Wenn uns davor jemand gesagt hätte, dass wir am vorletzten Spieltag als Zweiter gegen den Ersten antreten und noch alle Optionen auf die Meisterschaft haben, hätten wir das nicht geglaubt“, sagt die Zweibrücker Nummer eins. Nach dem 0:6 ist der TC 1987 zwar auf Rang drei abgerutscht, weiter nach unten kann es aber nicht mehr gehen. „Damit haben wir das Maximum für uns rausgeholt“, sagt Koch und fügt an: „Natürlich wäre auch die nächste Meisterschaft schön gewesen, aber da muss man auch auf dem Boden bleiben.“ Ein weiterer Aufstieg wäre ohnehin nicht drin gewesen, da die Pfalzliga bereits die höchste Klasse für Vierer-Mannschaften ist.

Zum Rundenabschluss am Sonntag in Maudach muss Koch sehen, wie er das berufsbedingte Fehlen von Gober sowie den möglicherweise weiteren Ausfall von Schließmeyer kompensieren kann. Der 29-Jährige wünscht sich auf jeden Fall aber einen Sieg, denn ans Verlieren gewöhnen, muss sich Dennis Koch so schnell nun auch wieder nicht.

Ihr Topspiel gewonnen haben am Wochenende die Pfalzliga-Frauen (Sechser) des TV Althornbach. Durch das 5:4 beim TC Weiß-Rot Speyer hat das Team um Spitzenspielerin Julia Dieter die Tabellenführung übernommen – und ist damit einen Spieltag vor Schluss auf Kurs Wiederaufstieg. Die drei top gesetzten TCA-Spielerinnen haben sich jeweils einen Einzelsieg erkämpft, die drei weiteren Einzel gingen an die Gastgeber. Dieter behauptete sich mit 6:2 und 7:6 gegen Wiebke Asbahr, Melanie Schnöder bezwang Lara-Maria Kirchhofer mit 7:5/6:2 und Elena Süs setzte sich mit 6:1/6:3 gegen Janina Heitz durch. Julia Sapich sicherte sich nach 0:1-Satzrückstand den zweiten Durchgang gegen Kim Himmighöfer mit 6:2. Im entscheidenden dritten Abschnitt musste sich die TCA-Spielerin knapp mit 9:11 beugen. Lisa Helfenstein (2:6/1:6) und Luisa Welsch (2:6/4:6) mussten die Punkte abgeben. Neben dem Duo Dieter/Sapich (6:3/6:3) behielten auch Helfenstein/Welsch die Nerven. Sie sicherte den umkämpften ersten Satz mit 7:6 und den zweiten mit 6:3 zum wichtigen 5:4-Auswärtssieg.

Auch am vorletzten Spieltag ohne Sieg blieb das zweite Damenteam des TC Althornbach, das eine 0:9-Klatsche gegen den TC Rot-Weiß Pirmasens kassiert. Kyra Wiese war beim 2:6 und 5:7 gegen Laura Kamphues am nächsten an einem Satzgewinn. Auch Emma Klein kämpfte beim 4:6/4:6 gegen Katharina Thelemann hart, am Ende aber vergebens um den Einzelzähler. Alle drei Doppel waren eine klare Angelegenheit zugunsten der Pirmasenserinnen. Zum Rundenabschluss geht es für den Aufsteiger aus Althornbach zum Tabellenzweiten nach Speyer. Die Erste empfängt im letzten Saisonspiel den Dritten TC Rot-Weiß Pirmasens, der damit gleich wieder nach Althornbach kommt.

Ohne einen einzigen Punkt haben die Pfalzliga-Herren des TCA als Schlusslicht die Runde beendet. Zum Abschluss kassierten sie ein 2:7 gegen den Vierten TC Schifferstadt. Die beiden Zähler für Althornbach sammelten Niklas Bouquet mit 3:6/7:6/10:8 gegen den gut drei Leistungsklassen höher eingestuften Patrick Wittmann sowie Patrick Goebes (LK 12.3) mit 6:2 und 6:4 gegen Marco Bertram (LK 8.6).