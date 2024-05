Tennis-Medenrunde Perfekter Auftakt für den TC Weiß-Blau

Den Grundstein für den zweiten Saisonsieg legten die Zweibrücker am Sonntag in den Einzeln. Gleich zwei Mal schickten diese im mittleren Paarkreuz ihre Gegner mit 6:0 und 6:0 vom Platz. Der an Nummer drei gesetzte Argentinier Facundo Elias fertigte Max Kahlmann ab, ebenso klar bezwang Kircher sein Gegenüber Moritz Eisenacher. TC-Spitzenspieler Javier Lobos (Leistungsklasse 5,7) musste beim 6:1/6:0 gegen den von der LK besser eingestuften Jan Baumheier (LK 4,8) lediglich einen Punkt abgeben und Ezequiel Fagotti setzte sich gegen Moritz Rumsauer mit 6:1/6:1 ebenfalls souverän durch. Noah Nagel (1:6/6:7 gegen Peter Berg) und Linus Reister (0:6/1:6 gegen Richard Wernicke) mussten ihre Einzel dieses Mal abgeben. Dennoch ging es mit einer 4:2-Führung der Zweibrücker in die Doppel. Während sich Fagotti/Elias gegen Kahlmann/Eisenacher (6:1/6:2) sowie Lobos/Nagel gegen Baumheier/Wernicke (6:2/6:1) jeweils klar in zwei Sätzen behaupteten, mussten sich Kircher und Reister dem Neustädter Duo Rumsauer/Berg nach hartem Kampf im ersten Satz, der mit 7:6 an die Gäste ging, auch im zweiten mit 1:6 geschlagen geben. An dem Gesamtsieg der Hausherren änderte aber auch diese Niederlage nichts mehr. Und so können die Zweibrücker ganz entspannt in die Pfingstpause gehen, bevor sie am Sonntag. 9. Juni, 10 Uhr, beim vor ihm liegenden Spitzenreiter BASF TC Ludwigshafen aufschlagen werden.