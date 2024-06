Tennis-Medenrunde Perfekter Saisonstart für Blau-Weiß-Frauen

Ein toller Start ist den Tennisfrauen des TC Blau-Weiß Homburg in die Saison der Oberliga Rheinland-Pfalz gelungen. Der Aufsteiger steht nach drei Spieltagen mit 6:0-Punkten auf Platz eins. Nach dem 6:3-Auftaktsieg beim TC Rot-Weiß Kaiserslautern war das Team um Trainer Moritz Pfaff am vergangenen Wochenende gleich zwei Mal gefordert. Zunächst sicherten sich die Homburgerinnen am Samstag ein klares 9:0 beim TSC Mainz, einen Tag später ließen die Blau-Weißen in ihrem ersten Heimspiel auch dem TC Ludwigshafen II beim 6:3 keine Chance. Doch Pfaff warnt vor zu früher Euphorie.