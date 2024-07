Tennis-Medenrunde Klare Angelegenheit für Weiß-Blau-Herren

Weiter kaum zu stoppen ist das erste Männerteam des TC Weiß-Blau Zweibrücken. In der Tennis-Pfalzliga hat der Aufsteiger am Sonntag seinen fünften Sieg im sechsten Spiel gefeiert und damit Platz zwei gefestigt. Beim 9:0 gegen den Vorletzten TC Neupotz war es eine klare Angelegenheit für die Zweibrücker. Da die Gäste mit nur fünf Mann angereist waren, ging je ein Einzel und ein Doppel bereits kampflos an die Hausherren.