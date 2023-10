Tennisakademie Weiß-Blau Talentförderung weiter ausbauen

„Das Problem in diesem Jahr war, dass die Sichtungen zu spät waren im Frühjahr. Da haben die meisten Spieler in ihren Heimatvereinen, in den Verbänden schon andere Zeiten zugesagt.“ Aus diesem Erfahrungswert heraus, steht der erste Termin für die kommende Sommersaison bereits am Samstag, 25. November (15 bis 17 Uhr) an. Das Training der Akademie richtet sich an ambitionierte Kinder und Jugendliche – etwa zwischen neun und 15 Jahren – „die schon eine gewisse Grundausbildung genossen haben“. Um ein individuelles Training mit der Tennisakademie Weiß-Blau entwickeln und angehen zu können, müssen die Kids zunächst eine erfolgreiche Sichtung durchlaufen. Dort werden tennisspezifische und athletische Fertigkeiten überprüft.