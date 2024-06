Tennis-Medenrunde Weiß-Blau-Herren erkämpfen nächsten Sieg

Dabei lieferten die TCA-Frauen dem Tabellenzweiten einen starken Kampf. Die an Nummer eins gesetzte Dieter glich in ihrem Einzel gegen Annika Lux nach einem Satz-Rückstand (4:6) zunächst aus (6:2). Die Kapitänin musste sich dann aber im Match-Tie-Break denkbar knapp mit 8:10 geschlagen geben. Ebenso unterlag die an Nummer zwei gesetzte Elena Süs im dritten Durchgang gegen Melina Schmidt (3:6, 6:3, 4:10). Den einzigen Einzelpunkt für den TCA sicherte Alexandra Süd beim 6:3, 3:6 und 10:4 gegen Christina Schmidt. Liza Helfenstein (1:6, 0:6), Ann-Kathrin Bieber (5:7, 3:6) und Katja Klein (0:6, 2:6) mussten sich je in zwei Sätzen geschlagen geben. In den Doppeln erkämpften Elena Süs/Biber beim 6:7, 6:2 und 10:2 gegen Christina Schmidt/Ann-Kathrin Scholtes den zweiten Punkt für die Althornbacherinnen. Denen nun noch zwei Chancen bleiben, um doch noch einen Saisonsieg zu feiern. Am Sonntag sind sie nun zum Kellerduell beim Vorletzten SG Rotamint Bingen/Gensingen zu Gast.