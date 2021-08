Fußball-Saarlandliga : Munz und Curcio retten SVB Remis

SV Bliesmengen-Bolchen – TuS Herrensohr 33 (11) Fußball-Saarlandliga: SV Bliesmengen-Bochen spielt dank zweier später Treffer 3:3 gegen Herrensohr. FC Homburg II siegt dank Torhüter Knichel gegen Schwalbach.

(ott) Aus einem Spiel, das aus Sicht des Fußball-Saarlandligisten SV Bliesmengen-Bolchen schon verloren geglaubt war, haben Mathias Munz (88.) und Luca Curcio (89.) durch ihre beiden Last-Minute-Treffer noch in ein verdientes Remis herausgeholt. Dabei hätte für die Hausherren vor rund 300 Zuschauern am Burgweg noch mehr herausspringen können. Bliesmengen-Bolchen setzte in der Begegnung von Beginn an die Akzente, ging auch früh durch Philipp König (12.) in Führung. Danach ließen das Team von Trainer Patrick Vitt aber mehrere gute Möglichkeiten aus. Die Gäste kamen mit ihrer ersten echten Chance nach einem Konter durch Mike Seewald zum Ausgleich (30.). Auch nach dem Seitenwechsel waren die Gastgeber die tonangebende Elf. Nico Valentini und Luca Bauer brachten den Ball bei einer Doppelchance aber nicht im Netz unter. Stattdessen kassierte die Heimelf postwendend durch Herrensohrs Manuel Schuck (63.) den Rückstand, den die eiskalten Gäste durch Valentin Solovej (73.) rund eine Viertelstunde vor dem Ende auf 3:1 ausbauten. „Mengen“ zeigte jedoch Moral, steckte nicht auf und kam in der Schlussphase noch zum Ausgleich. Der eingewechselte Munz traf aus dem Gewühl heraus zum Anschluss. Und Curcio, der nach langer Verletzungspause erstmals wieder auf dem Feld stand, schloss eine starke Ballstafette schließlich erfolgreich zum 3:3-Endstand ab.