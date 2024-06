Tennis-Medenrunde Weiß-Blau Zweibrücken schlägt sich in Pfalzliga weiter sehr gut

Weiter makellos sieht die Bilanz der Weiß-Blau-Zweiten aus. In der Vierer-A-Klasse hat der Aufsteiger seinen Spitzenplatz durch den vierten Sieg im vierten Saisonspiel verteidigt. Die Zweibrücker setzten sich am Sonntag beim ersten Verfolger TC Waldmohr (5:3 Pkt.) klar mit 6:0 durch. In den Einzeln setzten sich Gianluca Papa (6:0, 6:2 gegen Oliver Wagner), Mats Sauer (6:2, 6:4 gegen Moritz Fell), Kias Maué (6:1, 7:6 gegen Nikolas Fisch und Simon Kauf (6:3, 6:0 gegen Waldemar Heier) durch. Im Doppel mussten Papa/Sauer gegen Wagner/Heier zwar in den Entscheidungssatz, hier setzten sich die Zweibrücker nach einem 6:4 und 3:6 aber mit 10:8 durch. Auch das Duo Maué/Kauf musste gegen Fell/Fisch ins Match-Tie-Break. Nach 7:5 und 0:6 setzten aber auch sie sich hier mit 10:5 durch, sodass die Partie ohne Matchverlust an die Weiß-Blauen ging. Am Sonntag, zehn Uhr, kommt nun der Tabellenfünfte SV 1919 TA Miesenbach II an die Hofenfelsstraße. Die Waldmohrer sind beim Vierten SG Queidersbach/Erfenbach gefordert.