Stolzes Jubiläum Große Herausforderungen und große Ziele

Und Grund zum Feiern gibt es auch abseits des stolzen Jubiläums. Die erste Herrenmannschaft des Vereins schlägt derzeit als einziges Männer-Team in der näheren Region in der Pfalzliga auf. In der abgelaufenen Saison wurde die Mannschaft als Aufsteiger sogar auf Anhieb Vize-Pfalzmeister. Am Ende lagen die Weiß-Blauen nur aufgrund des schlechteren Matchverhältnisses hinter dem punktgleichen TC BASF Ludwigshafen III. Und nicht nur das – weil der TC Ludwigshafen bereits ein Team in der Oberliga an den Start schickt – und die dritte Mannschaft deshalb nicht aufsteigen konnte – hätten die Zweibrücker um Kapitän Felix Kircher sogar den direkten Durchmarsch in die Oberliga antreten dürfen. Doch in der überregionalen Spielklasse tummeln sich Teams, in denen teilweise Spieler antreten, die auf der ATP-Tour aufschlagen und in der Weltrangliste geführt werden. „Das ist für uns nicht machbar, da werden wir verzichten. Wir werden schauen, dass wir im kommenden Jahr wieder ein gutes Team in der Pfalzliga stellen“, sagt Benoit.