Schwimmen : Fritzke mit Top-Leistung bei den Swim Open in Berlin

. . . und Leo Ilias Baumann beim Wettkampf in Bochum. Foto: SSB

Zweibrücken/Berlin Der junge Schwimmer der WSF Zweibrücken wird über die 1500 Meter am Freitag Zweiter und steigt am Wochenende noch zwei Mal ins Becken. Leo Ilias Baumann überzeugte derweil in Bochum.

(red/mire) Seit Freitag finden in der Schwimm- und Sprunghalle im Europasportpark (SSE) die Berlin Swim Open statt. Die Titelkämpfe werden auf der 50-Meter-Bahn in der schnellsten Schwimmhalle Berlins ausgetragen, teilt der Veranstalter mit.

In der Bundeshauptstadt steigt auch Lukas Fritzke von den Wassersportfreunden (WSF) Zweibrücken ins Becken. Seinen ersten Wettkampf bestritt der junge WSF-Schwimmer (Jahrgang 2001) am Freitag. Über die 1500 Meter belegte Kaderschwimmer Fritzke in der Offenen Klasse gegen meist deutlich ältere Konkurrenz einen hervorragenden zweiten Platz. Seine Zeit von 16:01,12 Minuten wurden nur vom fünf Jahre älteren Alexander Grätz vom SC Chemnitz übertroffen.

Am Samstag tritt Fritzke noch über 800 Meter Freistil und am Sonntag über 400 Meter Freistil an.

Derweil hat die Schwimm-Startgemeinschaft SSG Saar Max Ritter, zu der auch mehrere WSF-Schwimmer gehören, ihren Spitzenplatz beim Team-Wettbewerb „Aquafeel-Cup“ ausgebaut. Die SSG liegt nach sechs der acht Wettkämpfe mit 708 Punkten vor dem Potsdamer SV (665) und dem SV Gelnhausen (607).

WSF-Schwimmer Lukas Fritzke überzeugte beim Wettkampf in Berlin . . . Foto: Matthias Fritzke