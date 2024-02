Handball-Oberliga Ein Versprechen für die Zukunft

In der Jugend wurde Kroner durchweg im Rückraum auf der Mitte-Position eingesetzt. Bei den Aktiven hat er aber auch Fuß auf der Linksaußen-Position gefasst. Seinem Talent und seiner Variabilität ist es zu verdanken, dass er sich auf dieser Position bereits in seinem zweiten Jahr zur Nummer eins bei der ersten Mannschaft entwickelt hat. So abgeklärt und souverän, wie sich Kroner präsentiert, vergisst man schnell, dass er immer noch Jugendspieler ist. Er läuft auch für die A-Junioren der Löwen in der Oberliga auf, wobei er sowohl in dieser Mannschaft als auch in der Saarlandliga bei der zweiten Herrenmannschaft im Rückraum agiert. Dies soll bald auch in der Oberliga der Fall sein. Klaus Peter Weinert, der Trainer der ersten Mannschaft, hält große Stücke auf ihn und plant nicht nur auf den Außen mit ihm. Nächste Saison soll er immer mehr in den Rückraum integriert werden und gemeinsam mit Nils Wöschler den Abgang von Adam Soos (TSB Heilbronn-Horkheim) auffangen.