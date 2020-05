Wertung der abgebrochenen Runde im SWFV : Vereine sind noch einmal gefragt

Zweibrücken Das Präsidium des Südwestdeutschen Fuballverbandes schlägt nach dem Abbruch der Spielzeit eine Wertung mit Aufsteigern aber ohne Absteiger vor. Stimmen die Clubs dem nicht zu, wird die Runde annuliert.

Demnach wäre der Erstplatzierte jeder Klasse aufstiegsberechtigt. Nach dem Vorschlag des Verbands soll auch der Zweitplatzierte, der Anspruch auf eine Relegation hat, ebenfalls aufsteigen können. Ermittelt wird die Platzierung mit der so genannten Quotientenregelung (Zahl der Spiele geteilt durch die Punkte). Ehrgott hat zwar nur mit einem Aufsteiger gerechnet. „Aber auch mit dieser Lösung kann man leben.“ Auch wenn das zu noch größeren Ligen und in der Folge zu vermehrtem Abstieg in der kommenden Saison führen werde.

Erst nach der erneuten Rückmeldung der Vereine steht fest, ob die beiden Erstplatzierten nun tatsächlich aufsteigen. Nach den Tabellen zum Zeitpunkt des Abbruchs im DFB-Netz Fussball.de wären das nach der Quotientenregelung in der A-Klasse Battweiler und Clausen (der SVN liegt danach 0,06 Punkte hinter Clausen), in der B-Klasse West Thaleischweiler und Martinshöhe, in der B-Klasse Ost Hilst und Hochstellerhof, in der C-Klasse West Wattweiler und Rimschweiler, in der C-Klasse Ost Erlenbrunn und der TuS Pirmasens, in der Bezirksliga TuS Steinbach und Hinterweidenthal sowie in der Landesliga Hohenecken und Baumholder.