Fußball-Kreispokal : SVN vor schwerer Prüfung im Kreispokal

Helmand Mohammad (links) hofft mit dem SVN Zweibrücken auf das Erreichen den Kreispokal-Finales. Foto: maw/Martin Wittenmeier

Zweibrücken Die Niederauerbacher reisen am Sonntag im Pokal nach Busenberg. Corona macht den Zweibrückern zu schaffen.

Von Lucas Hochstein

Eine perfekte Vorbereitung auf ein Halbfinale im Pokal sieht anders aus. Der SVN Zweibrücken musste in der Woche vor dem Spiel gegen den SC Busenberg sogar das Training einschränken, um das Risiko weiterer Corona-Infektionen zu verringern. Die Niederauerbacher müssen am Sonntag im Halbfinale des Kreispokals Pirmasens/Zweibrücken bei den Busenbergern antreten. „Wir haben derzeit drei aktuelle Corona-Fälle im Team und zwei weitere Verdachtsfälle”, berichtet SVN-Trainer Andreas Hergert im Gespräch mit dem Merkur. Hergert sitzt derzeit selbst in Corona-Quarantäne – kann sich frühestens am Samstagmorgen für die Begegnung am Sonntag freitesten.

Das Training der Zweibrücker leitete in dieser Woche Co-Trainer Steffen Kehl. Neben den aktuellen Ausfällen machen zwei Spielern im Team von Hergert die Auswirkungen überstandener Corona-Infektionen zu schaffen. „Sie spielen schon seit mehreren Wochen höchstens 15 bis 20 Minuten”, erzählt Hergert. Die beiden einstigen Stammspieler werden wohl im Pokalspiel gegen den B-Ligisten Busenberg nicht zum Einsatz kommen. Nicht die besten Voraussetzungen für ein Spiel gegen einen Gegner, der im bisherigen Saisonverlauf in der eigenen Gruppe mit 90:9 Toren an der Spitze steht. Auf heimischem Platz haben die Busenberger in der laufenden Spielzeit keine Punkte eingebüßt. „Irgendwann ist immer das erste Mal”, gibt sich der SVN-Trainer trotzdem kämpferisch.

Gut für die Niederauerbacher ist, dass die beiden Roten Karten aus dem letzten Pokalfight gegen den Hilster SV abgesessen sind. „Wenn die Spieler noch gesperrt gewesen wären, hätten wir für Sonntag keine elf Mann zusammen bekommen”, sagt Hergert. Der SVN-Coach erwartet gegen das Team aus Busenberg ein schweres Spiel für seine geschwächtes Team. “Selbst wenn bei uns alle fit wären, dann wäre es eine Begegnung auf Augenhöhe.” Die Offensive der Busenberger schätzt der Übungsleiter der Zweibrücker als sehr stark ein. Den Gegner hatte sich der SVN-Trainer bei dessen letzten Heimspiel gegen den TuS Erfweiler selbst angesehen.

Durch das erreichen des Halbfinales in dieser Saison hat sich das Team aus Zweibrücken bereits für die Teilnahme am Verbandspokal der kommenden Spielzeit qualifiziert. Ein kleiner Trost für das Team von Trainer Hergert, lief es doch in der Liga zuletzt alles andere als gut. Die Aufstiegsrunde hat die Mannschaft zwar erreicht, aber nach den mitgenommenen Punkten liegt das Team derzeit gleichauf mit dem Hilster SV. Sieben Zähler stehen auf dem Konto der Niederauerbacher. Vier Teams haben mehr Punkte ins Rennen um den Aufstieg gerettet. Darunter Ligakonkurrent Waldfischbach/Burgalben, die mit zwölf Punkten in die Runde starten.