Volleyball In der „Crunchtime“ fehlt das Quäntchen Glück

Der SVK, der sich mit dem Gewinn des Landespokals zu Jahresbeginn für die Endrunde qualifiziert hatte, trat am Sonntag in Heusweiler zunächst im Viertelfinale gegen den TV Walpershofen II an. Und diesen besiegte die Mannschaft von Spielertrainer Alexander Hoffmann trotz eines Durchhängers im zweiten Satz am Ende mit 3:1 (25:14/12:25/25:20/25:17). Doch es war klar, dass dann im sofort danach ausgetragenen Halbfinale ein absolutes Volleyball-Schwergewicht auf den SVK warten würde. Denn im zweiten Viertelfinale, das in Heusweiler ausgespielt wurde, standen sich die Regionalligisten Walpershofen I und TV Wiesbach gegenüber. Die Wiesbacher setzten sich mit 3:0 durch. Und der zwei Klassen höher spielende TVW erwies sich dann auch für die Zweibrücker im Kampf um den Einzug in das Finale, das erst am 29. September ausgetragen wird, als eine Nummer zu groß.