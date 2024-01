Volleyball SVK-Volleyballer greifen nach Landespokal

Einen Sieg im Halbfinale vorausgesetzt, träfe der SVK im Endspiel mit Walpershofen oder Saarlouis auf einen klassentieferen Gegner – aber vermutlich nur auf dem Papier. Denn in der neu gegründeten zweiten Mannschaft Walpershofens gehen fast nur Spieler ans Netz, die vergangene Saison in der Oberliga aufliefen. In der vorangegangenen Pokalrunde bezwang Walpershofen II den TV Losheim in fünf Sätzen. Losheim ist in der Verbandsliga Saar – also der Spielklasse der Zweibrücker – ungeschlagener Tabellenführer. „Das sagt ja eigentlich alles“, findet Hoffmann, der sich sicher ist, dass mit dem „getarnten Oberligisten“, ein Final-Four-Finalist bereits feststeht.