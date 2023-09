Volleyball-Verbandsliga Mit Zuversicht und Zusammenhalt

Angst haben die SVK-Volleyballer vor der Herausforderung Verbandsliga nicht – aber durchaus Respekt. „In der Landesliga haben wir auch gegen Mannschaften gespielt, die noch am Anfang standen. Da konnten wir auch einmal etwas ausprobieren – oder ganz junge Spieler einsetzen. Das wird in der Verbandsliga schwierig. Da müssen wir eigentlich immer mit der besten Mannschaft antreten“, sagt Hoffmann. Deswegen schickt der Verein in der neuen Saison auch zwei Teams ins Rennen. Die Zweite wird dann in der Bezirksliga an den Start gehen. Auch wenn es im Hinblick auf die Kaderbreite dann mitunter „eng werden könnte“, wie Hoffmann sagt, sei der Schritt die richtige Entscheidung. „Ansonsten würden manche Spieler in der Verbandsliga zu oft auf der Bank sitzen und den Spaß verlieren, das möchte ich nicht“, erklärt der Spielertrainer, der aber unter der Saison schauen will, ob er Akteure aus dem Reserveteam „nach oben“ zieht.