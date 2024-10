Volleyball-Verbandsligist SVK Bliekastel-Zweibrücken Mit Erfahrung und etwas Glück zum Sieg

Insgesamt fällt es dem SVK-Coach schwer, herauszufiltern, was die Mannschaft gut gemacht und was letztendlich den Ausschlag für den Sieg gegeben hat. „Es fällt leichter, zu sagen, was wir schlecht gemacht haben“, sagt Hoffmann mit einem Lachen: „Es konnte eigentlich keiner an seine Stärken anknüpfen.“ Unabhängig von der Halle, „mit der wir überhaupt nicht klar gekommen sind“, sei auch deutlich geworden, dass die Mannschaft in der vergangenen Woche überhaupt keine einzige Einheit zusammen trainiert hatte. „Das war schon echt schwierig. Das Zusammenspiel hat noch nicht ganz so gut funktioniert, wie es sollte.“ Eher habe der SVK die Punkte dank individueller Stärken gesammelt sowie aufgrund der Geduld, den Gegner die Fehler machen zu lassen. „Und die Umstellung ab dem zweiten Satz war schon wichtig. Joshua hat das auf der Außenposition dann ganz gut gemacht. Dadurch haben wir irgendwie den Sieg mitnehmen können.“