Handball-Drittligist SV 64 Zweibrücken : Knapp verloren, aber an Zuversicht gewonnen

Zweibrücken/Dansenberg Remis und knappe Niederlage: Das ist die Bilanz des Handball-Drittligisten SV Zweibrücken im „Doppeltest“ gegen Ligarivale Dansenberg.

In den vergangenen Wochen trat der Handball-Drittligist SV 64 Zweibrücken zwei Mal zum Test gegen den Ligarivalen TuS Dansenberg an. Und damit gegen ein Team, das an der Aufstiegsrunde zur zweiten Handball-Bundesliga teilnimmt. Die Bilanz zusammengefasst: In der ersten Partie, die in der Dansenberger Sporthalle ausgetragen worden war, hatten die Schützlinge von Trainer Stefan Bullacher Unentschieden gespielt: 36:36. Wenige Tage später gab es dann eine knappe Niederlage zu Hause in der Westpfalzhalle (26:27). Zwei respektable Ergebnisse gegen einen favorisierten Gegner also.