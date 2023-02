Fußball-Verbandsliga : Kicker aus Schwarzenbach sind heiß auf die Revanche

Schwarzenbach Der SV Schwarzenbach empfängt mit Rohrbach das auswärtsschwächste Team der Verbandsliga. Einen großen Favoriten gibt es aber nicht.

„Wir haben noch etwas gut zu machen“, sagt Max Murr, der Spielertrainer des SV Schwarzenbach, mit Blick auf das kommende Saarpfalz-Derby seiner Elf zu Hause gegen den SV Rohrbach. Die Partie wird am Sonntag, um 14.30 Uhr im Dr. Theis Sportpark am Wacken angepfiffen. Das Hinspiel hatte der SV Schwarzenbach mit 1:2 verloren. Doch dieses Mal dürften die Chancen besser stehen: Auswärts ist Rohrbach nämlich das schwächste Team der Liga.

Hinzu kommen Schwierigkeiten in der Vorbereitungsphase. Sie sei wenig zufriedenstellend verlaufen, berichtet Murr. So habe der Sportplatz in Schwarzenbach mehrfach nicht zur Verfügung gestanden. Das Team wich deshalb teilweise auf den Kunstrasenplatz nach Waldmohr aus. Oder absolvierte Kraft-Schwimmeinheiten im Hallendbad des benachbarten CJD-Jugenddorfes. Außerdem mussten Testspiele witterungsbedingt ausfallen. Insgesamt habe sich sein Team nur in drei Partien auf die Liga vorbereiten können, so Murr. Dabei besiegte Schwarzenbach die A-Regionalliga-Junioren des 1. FC Saarbrücken mit 2:1, dem pfälzischen A-Ligisten vom VfB Waldmohr unterlag Murrs Team mit 1:4 und auch gegen Landesligist SG Hassel verlor der SV mit 1:2.