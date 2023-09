Fußball-Verbandsliga Schwarzenbach will Rohrbach wieder die Kirmes verderben

Im Hinblick auf das Personal hofft Gessner auf die Rückkehr von Stürmer Lukas Motsch (Anriss der Adduktoren). Kapitän Christopher Dahl wird in der Partie fehlen – allerdings hat sich seine Bänderverletzung als nicht so gravierend herausgestellt wie befürchtet. Er könne wohl in zwei Wochen wieder mitwirken, freut sich Gessner. Auf jeden Fall wieder mit an Bord ist Finn Bunk nach seinem Urlaub.