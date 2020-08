Fußball-Verbandsliga : SV Schwarzenbach will einen Mittelfeldplatz

Schwarzenbach Der Fußball-Verbandsligist startet ambitioniert in die Vorbereitung. Am Samstag erster Test gegen Einöd.

Als Aufsteiger hatte sich der SVS in der jetzt abgebrochenen Spielzeit beachtlich geschlagen und die Saison mit dem achten Platz abgeschlossen. „Der Sprung von der Landes- zur Verbandsliga war zu Beginn sehr groß“, merkt Trainer Berger trotzdem an. In der kommenden Runde wolle man sich weiter stabilisieren und einen Platz im oberen Mittelfeld erreichen.

Für dieses Vorhaben hat der Verbandsligist fünf Neuzugänge an Land gezogen. Darunter der 19-jährige Nico Horn (kam schon im Winter) und der 21-jährige Visar Kalludra, die beide vom FSV Jägersburg II abgeworben wurden. Außerdem setzt der SVS große Hoffnungen in den Nachwuchs: Aus der A-Jugend des FC Homburg kamen Maximilian Littig und Maximilian Berlitz. Johannes Berlitz kam vom Nachbarn Spvgg. Einöd-Ingweiler komplettiert das Quintett.

Nach langer Verletzungspause werden Mustafa Khan (Rückkehr nach Kreuzbandriss), Daniel Russhardt und Sebastian Koch, (knorpelschäden auskuriert) wieder mittrainieren können. Auch innerhalb der Trainerriege hat sich etwas getan. Marcus Meyer und Maximilian Murr, der zudem weiter als Aktiver zur Verfügung steht, betreuen fortan die umstrukturierte Reservemannschaft. Ziel sei es, so Berger, dass die zweite Mannschaft mit vielen talentierten jungen Spielern mittelfristig in die Bezirksliga aufsteigt.

An diesem Samstag (8. August) steht ein Test beim Landesligisten Spvgg Einöd-Ingweiler an. Die weiteren bisher vereinbarten Testspiele sollen, soweit es die Corona-Bedingungen zulassen, in folgender Reihenfolge absolviert werden: Sonntag, 16. August, beim Landesligisten FC Kutzhof, Samstag, 22. August, zuhause gegen die A-Junioren-Regionalligaelf des FC Homburg, Samstag, 29. August gegen den Landesligisten TSC Zweibrücken und am Sonntag, 6. September, beim 1. FC Riegelsberg.