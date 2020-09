Fußball-Verbandsliga : SVS triumphiert beim Derby in Blieskastel

SVS triumphiert beim Derby in Blieskastel

In der Fußball-Verbandsliga Nordost setzt Limbach seinen Negativlauf fort. Auch Ballweiler verliert.

SC Blieskastel-Lautzkirchen – SV Schwarzenbach 1:3 (0:1). Die Anfangsphase gehörte den Gastgebern aus der Barockstadt, die sich gleich zwei gute Einschussmöglichkeiten herausspielten, diese jedoch nicht nutzten. Schwarzenbach dagegen erzielte im Saarpfalz-Derby gleich mit seiner ersten Chance die Führung. Torjäger Marin Dujmovic (24.) nutzte eine Flankenverlängerung um zum 1:0 einzuköpfen. Weitere Torchancen blieben auf beiden Seiten Mangelware. Blieskastel musste im Lautzkirchener Kerwespiel dann im zweiten Durgang binnen fünf Minuten zwei weitere Treffer hinnehmen. Zuerst schraubte sich Pascal Bauer (54.) nach einem Eckball hoch und erzielte das 2:0. Dann verwandelte erneut Dujmovic (59.) einen Foulelfmeter souverän. Die Gastgeber, die vor allem die Durchschlagskraft in der Offensive vermissen ließ, kam nur zum Anschlusstreffer durch Steven Jann (81), der aus dem Gewühl heraus das Leder über die Linie bugsierte.

SG Lebach-Landsweiler – Palatia Limbach 3:0 (1:0). Schon am Samstag setzte Limbach seinen Negativtrend fort und läuft weiterhin seiner Form hinterher. In der Auswärtsbegegnung war die Palatia ihrem Gegner in allen Belangen unterlegen und kassierte nach einer halben Stunde durch Daniel Ali das erste Gegentor. Lebach dominierte und legte wieder durch Ali kurz nach dem Wechsel (47.) nach. Den Schlusspunkt markierte Johannes Buchheit (64.).