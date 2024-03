Amateurfußball Kirrberg kann gleich den nächsten Favoriten stürzen

Die Kirrberger gewannen zunächst nur eines ihrer ersten fünf Saisonspiele. Seitdem hat sich der SV aber stabilisiert und spielt eine solide Runde, die mit dem Sieg in Einöd ihren vorläufigen Höhepunkt gefunden hat. Mit 28 Punkten sind die Sorgen gering, noch in Abstiegsnot zu geraten. Die Spitze attackieren werden die Kirrberger aber auch nicht mehr. „Wenn wir in der Rückrunde die gleiche Punktzahl holen wie in der Vorrunde, sind wir im Soll“, meint Ruffing, dessen Mannschaft das Verletzungspech treu bleibt. Der in der Winterpause vom TSC Zweibrücken verpflichtete Benjamin Dick hat sich in seiner dritten Trainingseinheit am Lerchenhübel gleich das Kreuzband gerissen, informiert der Spielertrainer.