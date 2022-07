Fußball-Landesliga : Ohne Top-Torjäger zu alten Zielen

Kirrberg Fußball-Landesliga: SV Kirrberg startet am Sonntag gegen Blickweiler in die Saison.

In der vergangenen Saison stand für den SV Kirrberg in der Landesliga Ost Rang acht zu Buche. Und beim SV wäre man zufrieden damit, die kommende Spielzeit in ähnlichen Tabellengefilden abzuschließen. „Platz acht bis zwölf haben wir uns als Ziel gesetzt“, sagt Trainer Torsten Dahmer, der mit Kirrberg in seine vierte Saison geht.