Amateurfußball Kein Heimvorteil? Kein Problem!

Was den Kirkeler Raketenstart in die Saison noch beeindruckender macht: Bislang trat das Team stets auswärts an. Das liegt an der Erneuerung des Rasenplatzes des SVK für rund 700 000 Euro. Noch wurde das neue Grün für den Spielbetrieb nicht freigegeben. „Es müssen noch einige Proben entnommen werden, es wird wohl noch etwas dauern“, erklärt Kirkels Spielausschussvorsitzender Björn Jeckel.