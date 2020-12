Stolzes Jubiläum : Beim SV Ixheim wird in die Hände gespuckt

Feuereifer in Zeiten der Pandemie: Das Clubheim des SV Ixheim an der Römerstraße erhielt einen komplett neuen Anstrich. Und auch an vielen anderen Stellen packten Mitglieder und Freunde des SVI tüchtig mit an. Foto: SV ixheim/SV Ixheim

Zweibrücken Die Feier zum 100. Geburtstag des SV Ixheim muss auf das nächste Jahr verschoben werden. Doch statt Trübsal zu blasen machte der Verein aus der Not eine Tugend. Dank des ehrenamtlichen Engagements über ein halbes Jahr hinweg erstrahlt das Vereinsgelände heute in neuem Glanz.

Ob die Gründungsväter des SV Ixheim, die sich 1920 in der Gaststätte Utzinger trafen, eine Vorahnung hatten, dass sie Geburtshelfer eines Vereines sind, der die Jahrtausendwende überdauern würde und in diesem Jahr 100 wird, ist nicht überliefert. Für Sascha Grimm jedenfalls, den 1. Vorsitzenden des SV Ixheim (gegründet als FV Ixheim), ist das stolze Jubiläum „natürlich“ etwas ganz besonderes. „Einen Verein so lange am Leben zu halten und mit Leben zu füllen – das ist eine Leistung. Und der wollten wir Tribut zollen.“

Und dies in Form einer rauschenden Jubiläumsparty, die zusammen mit dem Stadionfest zum regulären Saisonstart im Sommer hätte gefeiert werden sollen. Doch auf den 100. Geburtstag des Vereins, der seit Februar vorbereitet wurde, nahm Corona keine Rücksicht. Die Feier wurde abgesagt – wie so viele andere Veranstaltungen im Amateursport.

„Rückblickend hätte es sogar ein schmales Zeitfenster gegeben. Im August, als die Infektionszahlen niedrig waren. Aber wir haben uns dagegen entschieden. Und ich bin mir sicher, es war die richtige Entscheidung. Gerade für unsere älteren Mitglieder“, sagt Grimm.

Dass die Feier nun im nächsten Jahr nachgeholt wird, hat – zumindest eventuell – einen Vorzug. Denn der Kunstrasenplatz der Ixheimer an der Römerstraße wird nächstes Jahr erneuert. Die Arbeiten werden rund acht bis zwölf Wochen in Anspruch nehmen, weiß Grimm. Im günstigsten Fall könne der Platz in der Pause zwischen zwei Spielzeiten fertiggestellt werden. Dann würde im Rahmen des 100. Geburtstags auch gleich das neue Spielfeld eingeweiht.

Die große Geburtstagsparty musste zwar verschoben werden – unterkriegen ließen sich die Ixheimer aber auch von der Pandemie nicht. Das Mehr an freier Zeit, das Corona mit sich brachte, nutzten Mitglieder und Freunde des SVI, um das Vereinsgelände unter der Organisation von Thomas Schrepfer in neuem Glanz erstrahlen zu lassen: Das Clubheim bekam einen neuen Farbanstrich. Auch die Gerätegebäude wurden neu gestrichen. Der Eingangsbereich wurde neu gestaltet und die Flächen mit einem Hochdruckreiniger gesäubert. Eine Anzeigentafel wurde ebenso installiert wie Wetterschutzüberdachungen für die Auswechselspieler. Daneben wurden der Jugend- und Ballraum renoviert, Bäume geschnitten – und der Kunstrasen wurde ebenfalls präpariert.

„Absolut! Da ist ganz viel Herzblut im Spiel“, antwortet Sascha Grimm auf die Frage, ob solcher Zusammenhalt und Anpackmentalität den SV Ixheim auszeichnen. Seit Mai seien die vielen Helfer – vom Jugend- bis zum AH-Spieler– wann immer es das Infektionsgeschehen zuließ im Einsatz. Unter der Woche vier oder fünf Personen – an den Wochenenden sogar zehn bis zwölf, berichtet Grimm. Auch in einer Pressemitteilung, die der Verein anlässlich seines Jubiläums versendete, wurden die tüchtigen Helfer gelobt. „Sie spuckten trotz allem in die Hände und wurden aktiv. Sie lebten das Vermächtnis. So wie sich in der Chronik der ‚Ixemer’ immer wieder außerordentliche Menschen fanden, um eben Außerordentliches zu leisten“, heißt es in dem Schreiben.

Der Zusammenhalt des ganzen Vereins ist kein Einzelfall. „Wir sind in der glücklichen Position, dass das Ehrenamt bei uns noch gelebt wird. Wir haben viele unersetzliche aktive Mitglieder, die anpacken“, schwärmt Grimm.

Viele dieser unersetzlichen Mitglieder hätten in diesem Jahr zusätzlich zum Vereins- auch ein persönliches Jubiläum für ihre langjährige Mitgliedschaft gefeiert. Doch auch die Ehrung der verdienten Ixheimer liegt in diesem Jahr auf Eis.

SVI-Ehrenrat Karl Koyne habe die Jubilare angerufen. „Alle hatten Verständnis“, sagt Grimm. Der 1. Vorsitzende ergänzt: „Wir hätten uns etwas als Ersatz einfallen lassen können. Aber wir wollen so eine Ehrung nicht zwischen Tür und Angel vornehmen. Die soll schon einen würdigen Rahmen haben.“

