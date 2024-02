Amateurfußball Blasen die Gelb-Schwarzen zur Aufholjagd?

Dabei schien es in der Hinrunde lange so, als könnte der SVI den Weselbergern, die vor der Saison im Grunde von der kompletten Konkurrenz als Titelanwärter Nummer eins ausgemacht wurden, Paroli bieten. Ixheim startete mit neun Siegen in Serie in Runde und führte das Klassement an. Am zehnten Spieltag unterlag der SVI dann Mitte Oktober aber mit 2:4 in Weselberg. Eigentlich keine Niederlage, die in den Köpfen der Spieler allzu große Spuren hinterlassen sollte. Doch im Anschluss lief es nicht mehr rund. Von den folgenden vier Partien bis zur Winterpause gewann Ixheim keine mehr (zwei Unentschieden). Die Gelb-Schwarzen verloren die Tabellenspitze aus dem Blick.