Amateurfußball Ein Ex-Profi schwärmt vom Amateurfußball

Lahm selbst entsprang einst der Jugend des FC Homburg. Und dort durfte er die „goldenen Zeiten“ des Vereins nicht nur von außen miterleben. Er war mittendrin. Als junger Spieler debütierte er in der Schlussphase der Saison 1987/88 in der ersten Liga. Für den FC Homburg ging es in jener Zeit zwischen Liga eins und zwei hoch und runter. Und auch Lahm pendelte damals zwischen der ersten Mannschaft und den Amateuren. In der Spielzeit 1989/90 stand er gegen den VfB Stuttgart zum letzten Mal in der 1. Bundesliga auf dem Rasen. Danach ging es mit den Grün-Weißen wieder runter. Weitere Stationen in Lahms Laufbahn sind der SV Edenkoben, mit dem in der Saison 1993/94 in die Regionalliga aufstieg, Borussia Neunkirchen und der SC Norderstedt. Danach ließ er seine Karriere bis 2002 in Homburg ausklingen. Im Anschluss schnürte er zwar noch ein paar Mal für den VfB Waldmohr die Schuhe, hauptsächlich war er beim VfB, mit dem er 2011 in die Landesliga aufstieg, aber Trainer. Als Übungsleiter stand er danach auch beim damaligen Oberligisten FSV Jägersburg, der U19 des FK Pirmasens und bei Borussia Neunkirchen in der Saarlandliga an der Seitenlinie.