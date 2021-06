100 Jahre SV Hornbach : „Das hatte damals einen großen Stellenwert“

Geschafft: Der SV Hornbach hat nach einem Neuaufbau 2018/19 souverän die C-Klasse-Meisterschaft und damit den direkten Wiederaufstieg gefeiert. Foto: Norbert Schwarz

Hornbach Der SV Hornbach wird 100 Jahre alt. Groß gefeiert wird das Jubiläum in diesem Jahr nicht. Das wichtigste sei, dass nach den pandemiebedingten Entbehrungen auf dem Sportplatz durch einen regulären Spielbetrieb und gesellschaftliches Beisammensein wieder Normalität einkehrt. So der Wunsch des Vorsitzenden Wolfgang Wendel, der mit dem SVH als Spieler in der Saison 1976/77 einen der größten Erfolge feierte.

In Erinnerungen schwelgen, das ist auch in Corona-Zeiten möglich. Glücklicherweise. Doch mehr ist für die Mitglieder und Freunde des SV Hornbach in diesem Jahr „leider“ nicht drin. Und das ausgerechnet zum 100. Geburtstag. Zum Feiern ist dem Traditionsverein aus der Klosterstadt nicht zumute. „Wir hatten uns im Vorstand darüber bereits zum Jahreswechsel ausgiebig unterhalten und waren zu der Erkenntnis gekommen, dass wir unter diesen Umständen nichts planen können“, erklärt der SVH-Vorsitzende Wolfang Wendel. „Aufgrund der Situation wusste ja keiner, was überhaupt möglich wäre.“ Beim Blick auf die Entwicklung der Pandemie in den vergangenen Monaten „haben wir mit der Entscheidung ganz gut gelegen, denke ich“.

Bevor der SV Hornbach an eine große Feier zu dem runden Jubiläum denkt, „sind wir erst mal froh, wenn wir wieder Einnahmen haben, wenn wieder Spielbetrieb stattfindet“, betont der Vorsitzende. Große Ausgaben könne sich der Verein nach den vergangenen eineinhalb Jahren „gar nicht“ leisten – „und daher auch kein Fest planen. Es ist, wie es ist. Jeder muss sich damit abfinden, trotz der Unzufriedenheit, die das mit sich bringt“, sagt Wendel, der dem Verein seit 2014 als Nachfolger von Heinz-Walther Roth vorsteht, mit großem Bedauern.

Obwohl es geschmerzt hat, sei es auch in der vergangenen Spielzeit die einzig sinnvolle Entscheidung gewesen, diese abzubrechen. Zumal lange kein regelmäßiges Training möglich gewesen ist. Seit Ende Oktober war auch das Hornbacher Sportheim dicht. Seit einigen Tagen ist nun zumindest der Biergarten wieder geöffnet. „Wir haben nur von den Mitgliedsbeiträgen gelebt. Ansonsten hatten wir keine Einnahmen. Und die reichen auch nicht wirklich aus“, weist der SVH-Vorsitzende auf die finanziellen Folgen der Krise hin. „Wir haben ja auch keinen Wiesenacker oder eine Holzbaracke zu unterhalten, wir haben zwei sportliche Anlagen, die gepflegt werden müssen. Das kostet Geld.“ Dazu kämen die laufenden Kosten wie etwa die Platzmiete an den Verband. Was ein ungewöhnliches Konstrukt ist. „Der Teil, auf dem das Sportheim steht, das ist vereinseigenes Grundstück. Aber der Platz unten, der gehört dem Südwestdeutschen Fußballverband“, erklärt Wendel. Das Gelände habe ein Hornbacher um das Jahr 1960 an den SWFV verkauft. „Der Verein hat das Gelände dann gepachtet – lange Zeit für den obligatorischen Betrag von einer D-Mark im Jahr“, erzählt Wendel. Später wurde der Betrag auf 50 Cent umgewandelt. 2015 sei der Verband zu der Erkenntnis gekommen, „dass er so etwas in dieser Art und Weise nicht mehr anbieten könne“. Der SWFV verlangte eine Pacht von 1200 Euro pro Jahr. Nach einigen Schreiben und Gesprächen, in denen der Verein klar machte, dass sich das finanziell für den SVH „als sehr schwierig“ gestaltet, nach der Klärung, dass es sich bei diesem Gelände nicht um Bauplatz handele und die Pacht nicht daran bemessen werden könne, einigten sich Verband und Verein auf einen Betrag von 600 Euro. „Statt 50 Cent zahlen wir seither 600 Euro.“ Gerade in der Corona-Zeit, in der der Verein keine Einnahmen generierte, keine unerhebliche Summe. Im ganzen Spieljahr 2020 hätten auf diesem Platz genau fünf Partien stattgefunden. „Von Januar bis Dezember. Einnahmen habe ich aber nur über Wirtschafts- und Spielbetrieb – das war alles tot“, sagt Wendel, dessen „größter Wunsch“ es ist, dass bald im Ligenbetrieb wieder der Ball rollen wird. „Damit wir wieder Einnahmen generieren können.“ Und auch, um die Mitglieder mit ihrer Leidenschaft bei der Stange zu halten. Ab August soll es nun endlich wieder soweit sein. Seit drei Wochen treffe sich die erste Mannschaft ein-, zweimal wöchentlich zu kontaktfreiem Training, ab 2. Juli starte offiziell die Vorbereitung. Auf eine Runde, die immer noch einen Corona-Schatten über sich spüren wird. Erneut plant der SWFV mit geteilten Ligen. „Finanziell können wir damit schlecht leben. Mit nur sieben Heimspielen ist es für den Verein schwierig, ein ganzes Jahr zu finanzieren“, erklärt Wendel. „Der Spielbetrieb ist nunmal die größte Einnahmequelle. Punkt.“

Immerhin spüre der 100 Jahre alte Verein aus der Klosterstadt durch Corona keinen extremen Mitgliederschwund. „Einen kleinen Einbruch hatten wir im Jugendbereich. Da hat doch der eine oder andere das Handtuch geworfen“, erzählt Wendel, dessen Verein „nur noch“ die Aktiven-Mannschaft, die AH und mit der F-Jugend noch eine Nachwuchsmannschaft im Ligenbetrieb hat. Insgesamt habe sich die Mitgliederzahl im vergangenen Jahr nicht groß verändert. Vor 20 Jahren lag diese aber noch bei rund 450 Fußballanhängern. „Derzeit beläuft sich die Zahl nur noch auf 220, 230. Das kommt aber nicht davon, dass die Mitglieder ausgetreten sind“, erklärt Wendel. „Die meisten, jahrzehntelangen Mitglieder sind gestorben.“ Neue kämen heute nicht mehr viele dazu. „Das ist einfach so“, sagt er etwas wehmütig. Von der Infrastruktur her gebe es einfach andere Möglichkeiten. „Der ein oder andere ist weggezogen. Und es gibt ja nicht mehr nur Fußball, die Zeiten ändern sich.“ Es werde oft gesagt: „Früher war alles besser. Aber nee, es war nicht alles besser, es war einiges anders“, betont Wendel, dass man als Verein mit der Zeit gehen müsse. „Ich bin glücklich und dankbar, wenn wir jetzt auf den Platz zurück können.“ Einen wichtigen Baustein dazu sieht Wendel in den Corona-Impfungen. „Es ist ein Desaster, dass ein Land wie Deutschland im Impfmodus im europäischen Vergleich so lange hinterherhinkte.“

Die Pandemie bringt viele Herausforderungen mit sich, viele Vereine an ihre Grenzen. Eine schwierige Zeit in der hundertjährigen Geschichte des SV Hornbach. „Die Corona-Krise ist schon ein Rückschlag für den Verein.“ Der seit der Gründung am 5. März 1921 schon viel erlebt hat.

Nach zwei Jahren ausschließlich mit Freundschaftsspielen konnte im Jahr 1923 ein geregelter Spielbetrieb aufgenommen werden. Erfasst war der SVH im Ostsaarkreis, der sich von Hornbach bis nach Rohrbach erstreckte. Nach der Einstellung des Spielbetriebs im Zweiten Weltkrieg wurde ab 1946 in Hornbach wieder gekickt, aber es vergingen fast zwei Jahre, bis der Verein eine komplette Mannschaft auf das Feld schicken konnte. Mehrere Vizemeisterschaften und Pokale wurden in der Folgezeit errungen, doch bis zum Aufstieg in die nächsthöhere Spielklasse war Geduld gefragt. Der damalige Vorsitzende Dr. Fritz Huber (ab 1947), auch Bürgermeister der Stadt, prägte die Aufwärtsentwicklung des Vereins nach dem Krieg. 33 Jahre war er im Amt. In den 60er Jahren zeigte der Trend nach oben. 1963 feierte der SVH den Titel in der B-Klasse sowie die Pokalmeisterschaft. Stets spielten die Hornbacher danach vorne mit. Es dauerte aber bis zur Saison 1969/70, bis der Sprung in die A-Klasse gelang. Nach siebenjähriger Zugehörigkeit in dieser Liga erkämpften die Klosterstädter 1976/77 den Titel – verbunden mit dem Aufstieg in die Bezirksliga Westpfalz.

„Das ist vom sportlichen her schon der größte Erfolg. Das hatte damals einen ganz hohen Stellenwert. Als wir 1977 aufgestiegen sind, da gab es noch keine Verbandsliga. Da war Bezirksliga fünftklassig. Da ist schon kein schlechter Fußball gespielt worden“, erzählt Wendel, der damals selbst für die Aufstiegsmannschaft auf dem Platz stand. „Da hattest du auch weite Fahrten bis nach Göllheim, Lauterecken, Kirchheim-Bolanden, Bad Kreuznach – das war damals alles Bezirksliga“, schwelgt er in der Erinnerung. Erst später seien Klassen dazwischen geschoben worden, „was natürlich auch dazu geführt hat, dass das Niveau der Ligen immer schlechter geworden ist“. Heute ist die Bezirksliga achtklassig, der SV Hornbach spielt zwei Ligen darunter in der B-Klasse.

1984 weihte der SVH das neue Stadion, das 1989 „Dr.-Fritz-Huber-Stadion“ getauft wurde, ein. „Unten war dann noch der alte Grasplatz, den wir in den 90er Jahren zu einem Rasenplatz umgewandelt haben“, erzählt Wendel. „Von den sportlichen Voraussetzungen her werden wir schon beneidet, was die Plätze betrifft. Da sind wir schon stolz drauf. Es gibt höherklassig Vereine, die wären froh, wenn sie solche Anlagen hätten.“ Doch sportlich wurde es in diesen Jahren schwieriger. Am Ende der Saison 1990/91 musste der SV Hornbach – ausgerechnet zu seinem 70. Geburtstag – den Abstieg aus der Bezirksliga verkraften. „Wir hatten von 1977 an durchgehend dort gespielt. Dann war die alte Garde ausgestorben, wir hatten kein Spielermaterial mehr“, sagt der Vorsitzende mit einem wehmütigen Lachen.

Auch wirtschaftlich geriet der Verein kurzzeitig in eine Schieflage. Der damalige Schriftführer und neue Vorsitzende eines fünfköpfigen Vorstands, Heinz-Walter Rohth, übernahm 1998 das Ruder. 2004 konnte er Schuldenfreiheit verkünden. Der Anfang der 2000er Jahre war sportlich geprägt von Ab- und Aufstiegen. Nach der Saison 2009/10 musste der SVH den Gang in die Kreisliga antreten, die 2013/14 zur B-Klasse umfunktioniert wurde. Von 2012/13 bis zum Ende der Saison 2016/17 liefen die Hornbacher in einer Spielgemeinschaft mit dem TuS Rimschweiler auf. 2017/18 folgte der bittere Gang nach ganz unten in die C-Klasse. Doch zu keiner Zeit hat Wolfgang Wendel je daran gedacht, sich von seinem Heimatverein abzuwenden. „Ich habe immer in Hornbach Fußball gespielt. Die Vereinsarbeit hat mein Leben mitgestaltet“, sagt der Vorsitzende, der nach seine Aktivenzeit auch schon 15 Jahre als sportlicher Leiter und Spielleiter bei dem Grenzstadt-Club tätig war. „Fußball war und ist mein Hobby. Fußball und Hund“, sagt er lachend. Hundesport hat Wendel bei der Polizei betrieben, wo er als Polizeibeamter Hundeführer in Pirmasens war. „Aber Fußball hat schon einen hohen Anteil.“ Erst als Spieler, später dann als Funktionär. „Wenn es Spaß macht, dann macht man das ewig“, erklärt Wendel, der in Hornbach aufgewachsen ist, dass man nicht mehr so einfach davon loskommt.

Und so durfte der Vorsitzende 2019 eine weitere Meisterschaft mitfeiern. Als eigenständige Mannschaft gelang dem SV Hornbach die Rückkehr in die B-Klasse. „Nachdem wir wirklich bis ganz unten durchgerutscht waren, gelang dies mit einem tollen Trainergespann.“ Das Duo Philip Jakob und Sascha Klein geht nun in die vierte Runde beim SVH. „Die machen das super. Der Aufstieg war wieder ein großer Erfolg, gerade wenn man sieht, wie souverän wir Meister wurden.“

1969/70 stieg der SV Hornbach erstmals in die A-Klasse auf. Auf dem Foto zu sehen sind (stehend von links): Dr. Fritz Huber (1.Vorsitzender), Reinhold Karbon (Trainer), Franz Grimm, Klaus Schlachter, Karl-Heinz Conrad, Herbert Schmidt, Theo Kipp, Manfred Hofer, Fritz Neumüller sen. (Betreuer), Herbert Hofer (Betreuer); (kniend): Fritz Neumüller, Alfred Schwartz, Wolfgang Neumüller, Karl Rustdorfer, Erich Knieriemen, Fritz Wenz, Reimund Christ. Foto: SV Hornbach

Zeiungsausschnitt aus dem Pfälzischen Merkur vom 16. März 1921 mit der Meldung zur Gründung des SV Hornbach. Foto: SVH/PM

Einer der größten Erfolge des SV Hornbach: der Aufstieg in die Bezirksklasse 1976/77 mit (hinten v. links) Dr. Fritz Huber (Vorsitzender), Manfred Dörr, Helmut Platz, Wolfgang Wendel, Willi Lauer, Kurt Schneider, Franz Schommer, Theo Kipp, Heinz Sand (Spielleiter); (Mitte) Helmut Backes (Trainer), Dieter Schaub, Ulli Gab, Klaus Schlachter, Dieter Conrad, Walter Weber, Fritz Neumüller sen. (Betreuer), Richard Schlachter (Betreuer); (kniend) Alfred Schwartz, Hans-Josef Schneider, Hans Schwartz, Jürgen Schlachter, Fritz Neumüller. Foto: SV Hornbach