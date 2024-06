Amateurfußball Erfolg auf dem Rasen – und bei dessen Rettung

„Hinterher ist man ja meistens schlauer. Aber zu dem Zeitpunkt, als wir die Maßnahme entschieden haben, war sie richtig“, betont Wendel. Er erinnert sich: „ Wir hatten innerhalb von ein paar Tagen über zehn aktive Spieler verloren. Da schien es einfach vom Sportlichen her nicht mehr möglich, konkurrenzfähig in der B-Klasse zu spielen. Das hätte mit Sicherheit niemandem Freude bereitet. Und die Betroffenen, die noch am Ruder geblieben sind, hätten den Spaß in der B-Klasse auch noch verloren“, erklärt Wendel. In der darauf folgenden Spielzeit 2022/23 landeten die Hornbacher unter Philip Jakob, der nach dem Weggang seines zuvor gleichberechtigten Partners Sascha Klein, in die alleinige Spielertrainerrolle geschlüpft war, in der C-Klasse auf Rang acht. Diesmal steht Rang zwei zu Buche – und damit die erfolgreiche Rückkehr in die B-Klasse. Und wenn die Spieler des SV Hornbach in der kommenden Saison das gleiche Engagement an den Tag legen, wie die SVH-Familie im Kampf gegen das Hochwasser, sollte das große Ziel Klassenverbleib ja eigentlich nur noch Formsache sein.