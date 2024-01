Amateurfußball Der SVG will raus aus dem Mittelmaß

Der Rückstand auf den Aufstiegsrelegationsrang beträgt 17 Punkte. Es braucht also keine prophetische Gabe, um abzusehen, dass Maximilian Kochmann den Verein im Sommer nicht mit einem großen Erfolg verlassen wird. Dass sich die Wege nach dann zwei Spielzeiten trennen, hatte der Verein vor rund zwei Wochen verkündet. „Es war eine gemeinsame Entscheidung von beiden Seiten“, sagt Kochmann. Dass er kommende Saison nicht mehr beim B-Ligisten in der sportlichen Verantwortung stehen wird – und sich sein Team aktuell im tabellarischen Niemandsland befindet – sei allerdings überhaupt kein Grund, die Saison nun vor sich hinplätschern zu lassen, betont der 28-Jährige, der vom Landesligisten SC Hauenstein zum SVG gekommen war. „Ich bin Sportler durch und durch und will das Bestmögliche aus der Rückrunde herausholen“, sagt Kochmann, der in dieser Hinsicht auch ganz konkrete Ziele gesetzt hat. Denn in den verbleibenden 15 Partien soll seine Mannschaft beweisen, dass sie mit den Top-Teams der Liga mithalten kann. „Wir wollen in der Rückrunden-Tabelle am Ende unter den ersten drei Mannschaften stehen und insgesamt noch mindestens vier – lieber wären mir sechs – Plätze nach oben klettern. Wenn wir nicht so hart vom Verletzungspech getroffen werden wie in der Hinrunde, können wir das schaffen.“