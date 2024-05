Fußball-Saarlandliga Bliesmengen muss den Abstieg antreten

FV Eppelborn - SV Bliesmengen-Bolchen 6:1 (2:1). Der SV Bliesmengen-Bolchen muss aus der Fußball-Saarlandliga absteigen. Im ersten Durchgang hielt der SVB am Sonntag bei Spitzenreiter FV Eppelborn noch gut mit. Jonas Sträßer brachte den FV durch einen Freistoß zwar in Führung (5.). Aber Bliesmengen glich durch Peter Luck (13.) wieder aus. Doch dann machten die Eppelborner, die ihrerseits gewinnen mussten, um am letzten Spieltag nicht noch von der Spitze auf Rang zwei zu fallen, ernst. Nicolas Jobst vor (41) – und Thomas Selensky (47.) unmittelbar nach der Pause brachten den Saarlandligameister auf die Siegerstraße. Bliesmengen gab sich zwar nicht auf, doch Jannis Gabler (53.), Alexander Zöllner (64.) und Elias Hoffmann (74.) sorgten für die Bliesmenger Klatsche zum Saisonabschluss. Danach folgte beim SVB der bange Blick auf die anderen Plätze. Doch die Schützenhilfe blieb aus. Weil Ballweiler-Wecklingen gegen das bisherige Schlusslicht Primstal verlor, muss Mengen als Vorletzter den Gang in die Verbandsliga Nord-Ost antreten