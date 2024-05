Fußball-Saarlandliga Für den SV Bliesmengen-Bolchen geht es um „Big Points“

Wichtiger als die Partie bei den Hüttenstädtern wird für den SVB ohnehin das Heimspiel und Kellerduell an diesem Samstag um 16.30 Uhr gegen den unteren Tabellennachbarn SG Mettlach-Merzig. Die SG belegt den ersten – möglichen – Abstiegsplatz. Verliert Mengen, zieht der Gegner um einen Punkt vorbei und stößt den SVB in die Gefahrenzone. Mit einem Sieg kann sich Bliesmengen-Bolchen aber auch einen veritablen Puffer auf die Abstiegsplätze verschaffen. Es geht also um „Big Points“ für den SVB, der das Hinspiel 2:1 gewonnen hat. Mengen will im Heimspiel vermutlich mehr als ein Unentschieden – aber auch ein solches könnte am Saisonende einiges wert sein. Bei gleicher Punktzahl entscheidet am Ende nämlich nicht die Tordifferenz – sondern der direkte Vergleich, den der SVB dann gewonnen hätte.