Fußball-Verbandspokal Dreifacher Homberg versenkt Rieschweiler

Der eine oder andere Anhänger des SV Battweiler, der am Samstagnachmittag nicht selbst als Zuschauer an der Pfarrwiese war, könnte befürchtet haben, dass beim Endergebnis auf den einschlägigen Internetplattformen die Teams vertauscht worden waren. Aber nein – alles hatte seine Richtigkeit. Der Fußball-Bezirksligist hatte in einer vorgezogenen Partie des Verbandspokals Südwest den klassenhöheren Landesligisten SG Rieschweiler mit 5:2 (3:1) aus dem Wettbewerb geworfen. Für SGR-Trainer Björn Hüther, der acht Jahre lang in Battweiler an der Seitenlinie stand, war es eine bittere Rückkehr an die frühere Wirkungsstätte.